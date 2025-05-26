Эксперт рассказала, чем иностранцев привлекает белорусская медицина

Замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Инна Солдатенко в "Актуальном интервью" объяснила, что такое CAR-T терапия, которая широко применяется в белорусской медицине, а также зачем важно проходить диспансеризацию.

CAR-T терапия - это навязывание иммунным клеткам организма программы, которая будет способствовать внедрению этих клеток обратно в организм человека, после которой они начнут сражаться с онкологическим заболеванием.

"За этой технологией стоит будущее. Если совсем пофантазировать, то многие аутоиммунные заболевания наверняка в будущем будут поддаваться лечению. Такой подход уже внедрен, и люди, узнав, что белорусы могут проводить такие лечебные мероприятия, устремились в Беларусь. В первую очередь это российские пациенты. У нас есть хорошая статистика, мы можем ей поделиться", - обозначила замдиректора РНПЦ.

Но самое важное - сохранить здоровье у населения, а это напрямую связано с профилактической медициной. В Беларуси проводятся мероприятия, направленные на раннюю диагностику заболеваний неинфекционного ряда, а именно сердечно-сосудистых и онкологических. "Это патологии, которые сегодня, как и 20 лет назад, занимали первое место по заболеваемости и смертности. Самое ужасное, что первое место по смертности занимают пациенты трудоспособного возраста", - особо подчеркнула Инна Солдатенко.

Она также отметила, что лидерские позиции занимают и женщины, и чтобы не допустить широкого распространения различных заболеваний, в стране направлены все усилия для их профилактики. Это касается нормативной базы, которая закрепляет диспансеризацию, и мероприятий для ранней диагностики и скрининговых мероприятий.