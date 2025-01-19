Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

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Потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть неочевидными признаками диабета, рассказала Анна Невольникова, врач-эндокринолог одной из московских поликлиник. Об этом пишет РИА Новости.
"Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", - пояснила Невольникова.
По словам медика, к неочевидному признаку диабета также можно отнести запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.