Европейская неделя иммунизации стартует в Беларуси

27 апреля в Беларуси начинается Европейская неделя иммунизации. Продлится она до 3 мая с целью повысить информированность населения и медицинских работников о важности и значимости вакцинопрофилактики.

В Беларуси созданы все условия для обеспечения населения эффективными, безопасными и качественными иммунобиологическими препаратами. Вакцинацию можно пройти не только в рамках национального календаря, но и выбрать прививки от других инфекционных заболеваний, не входящих в этот список.