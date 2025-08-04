Грачев: В белорусских санаториях проходят оздоровление порядка 100 тыс. работников в год

Лето продолжается, поэтому сезон отпусков и каникул в самом разгаре. Можно ли еще попасть в профсоюзные санатории или уже все места заняты, поделился информацией в "Актуальном интервью" заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

" Скажу честно: все забито. Я всегда призываю трудящихся, что касается летнего периода, заранее планировать свое оздоровление. Вообще в белорусских санаториях проходят оздоровление порядка 100 тыс. работников в год. Примерно половина - это белорусы, члены профсоюза, а вторая часть - это иностранные гости, прежде всего, из Российской Федерации ", - указал он.

Также эксперт отметил, что у профсоюзов есть детский санаторий, а при предприятиях работают и детские оздоровительные лагеря, но заявку на путевку нужно делать заранее. По его словам, в конце июля попасть на четвертую или пятую смену в лагерь уже практически невозможно. "Помимо этого, тема удешевления путевок и учета граждан, желающих получить путевки для детей, тоже ведется профкомами на местах вместе с социальными партнерами. Забегая вперед, призываю: заявку нужно подать заранее. В зависимости от конкретного коллективного договора, будет не только господдержка, но еще и удешевление со стороны нанимателя и профсоюзной организации", - сообщил Вадим Грачев.