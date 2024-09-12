IT, искусственный интеллект и новые технологии. Медицину будущего обсуждают в Минске

Медицина будущего создается уже сегодня. В Минске проходит второй конгресс с международным участием "Инновационная кардиология".

Площадка собрала лучших врачей этого направления. Сегодня они обсуждают уже будущее кардиологии - о возможности внедрения в неё IT-технологий и искусственного интеллекта.

С лекциями выступают ведущие эксперты нашей страны, России, ближнего и дальнего зарубежья. Программа двухдневного конгресса насыщенная - научные конференции, обсуждение стартапов и мастер-классы.