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IT, искусственный интеллект и новые технологии. Медицину будущего обсуждают в Минске

Медицина будущего создается уже сегодня. В Минске проходит второй конгресс с международным участием "Инновационная кардиология".

Площадка собрала лучших врачей этого направления. Сегодня они обсуждают уже будущее кардиологии - о возможности внедрения в неё IT-технологий и искусственного интеллекта.

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С лекциями выступают ведущие эксперты нашей страны, России, ближнего и дальнего зарубежья. Программа двухдневного конгресса насыщенная - научные конференции, обсуждение стартапов и мастер-классы.

В Беларуси развитие кардиологии и кардиохирургии находится на высоком уровне. Это позволяет нам быть лидером среди стран СНГ, делиться опытом и обсуждать будущее медицины вместе.

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