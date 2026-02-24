Модернизация медицинской базы, расширение перечня услуг и увеличение потока иностранных гостей. Итоги работы системы санаторно-курортного лечения за 2025 год подвели в Гродненской области.

Регион традиционно входит в число лидеров по эффективности оздоровительной кампании, где активно внедряют современные медицинские технологии и продолжают обновление инфраструктуры.

Виктор Куратчик, замдиректора санатория "Озерный":

"По итогам 2025 года мы продолжили совершенствовать медицинскую и материально-техническую базу. С учетом того, что корпусу уже 23 года, мы провели реновацию, изменили систему отопления, водоснабжения, увеличили жилую площадь номеров за счет вовлечения балконов. И время показало, что хоть корпус стал и дороже, он пользуется устойчивым спросом".

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Истекший январь показывает положительные результаты. Мы видим, что увеличивается глубина продаж, процент бронирования. На весенний период процент большой и активно идет бронирование на летний период".