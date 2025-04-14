Контроль сахара в каждом продукте. Уникальные методики разрабатывают белорусские ученые

Уникальные методики по контролю за безопасностью продуктов питания разрабатывают белорусские ученые. Это позволяют определять канцерогенные вещества, особенно в продуктах с большим содержанием сахара.

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Также изменяются традиционные рецептуры и повышается контроль качества над шоколадными, молочными, мясными и алкогольными изделиями.



В целом в Беларуси выпускают около 70 % необходимых товаров пищевого назначения, создана эффективная система контроля качества. Соки, нектары, сухие завтраки, напитки и фруктовые соусы для дошкольного и школьного питания в приоритете.

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Алексей Мелещеня, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию: "Наука сегодня работает как над получением новых сортов, новых пород животных, нового сырья с лучшими показателями качества, так и проводится широкий спектр исследований по разработке новых продуктов питания. При этом наша задача не только давать новые результаты, но и сохранять достигнутые - полученные продукты, к высокому уровню качества которых привык потребитель".