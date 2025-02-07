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Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50 % за последние 8 лет
Концентрация микропластика в человеческом мозге выросла на 50 % с 2016 года и превысила его концентрацию в печени или почках. Это следует из исследования, опубликованного в медицинском научном журнале Nature Medicine, пишет РИА Новости.
Ученые из университета Нью-Мексико в США проанализировали образцы мозга умерших в 2016 и 2024 годах людей, в том числе 12 образцов мозга страдавших деменцией.
"В образцах печени и мозга, взятых в 2024 году, концентрация микропластика была значительно выше, чем в образцах, взятых в 2016 году... Общая массовая концентрация пластика в мозге, проанализированном в данном исследовании, увеличилась примерно на 50 % за последние восемь лет", - говорится в тексте исследования.
В исследовании подчеркивается, что концентрация микропластика в человеческом мозге в 7-30 раз превышала его количество в печени или почках.
Кроме того, ученые убедились, что концентрация микропластика в образцах мозга страдавших от деменции была значительно выше, чем в образцах, взятых у не подверженных каким-либо заболеваниям людей.