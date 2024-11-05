На базе Несвижской ЦРБ откроется обновленный урологический центр. Какие районы будут обслуживать?

В Минской области реализуется концепция развития регионального здравоохранения.

До конца года на базе Несвижской ЦРБ откроется обновленный урологический центр. Там будут обслуживать жителей Несвижского, Клецкого, Копыльского и Столбцовского районов. Всю информацию с диагностического оборудования планируют объединить в единую базу данных. Это позволит медикам центрального региона принимать своевременные решения. В планах открыть очередной - уже 24-й - кабинет КТ. Аппарат установят в Воложине. В центре внимания и новые принципы диагностики в сельских населенных пунктах Минской области.

В самом Несвиже уже второй год пациентов принимает новая поликлиника. Теперь здесь больше возможностей: центр раннего вмешательства (для коррекции психофизического здоровья детей до 3-х лет). В лаборатории могут проводить до 5 тысяч различных исследований в сутки.