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На базе Несвижской ЦРБ откроется обновленный урологический центр. Какие районы будут обслуживать?
В Минской области реализуется концепция развития регионального здравоохранения.
До конца года на базе Несвижской ЦРБ откроется обновленный урологический центр. Там будут обслуживать жителей Несвижского, Клецкого, Копыльского и Столбцовского районов. Всю информацию с диагностического оборудования планируют объединить в единую базу данных. Это позволит медикам центрального региона принимать своевременные решения. В планах открыть очередной - уже 24-й - кабинет КТ. Аппарат установят в Воложине. В центре внимания и новые принципы диагностики в сельских населенных пунктах Минской области.
В самом Несвиже уже второй год пациентов принимает новая поликлиника. Теперь здесь больше возможностей: центр раннего вмешательства (для коррекции психофизического здоровья детей до 3-х лет). В лаборатории могут проводить до 5 тысяч различных исследований в сутки.
Еще одно новое подразделение Несвижской центральной районной больницы - малая операционная. В перспективе появится и лазерное оборудование для лечения, в том числе, варикоза.
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