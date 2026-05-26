От оспы обезьян до холеры: обновлен список стран с опасными инфекциями

Обновлен список стран, в которых фиксируются очаги инфекционных заболеваний. Инфекции регистрировались в странах Африки, Азии и Европы. В частности, в Италии и Франции отмечены очаги лихорадки чикунгунья. В перечне социально опасных инфекций - чума, лихорадки, в том числе Эбола, а также оспа обезьян и холера.

"Обязательно надо проверить, как обстоят в стране вашего будущего пребывания эпидемиологические проблемы, какие могут быть риски заражения вирусами. Все это должно быть проверено заранее. Вполне возможно, вам нужно будет сделать прививки и обязательно следить за своей безопасностью, - рассказала Ольга Разумова-Жук - руководитель туристического агентства. - Планируя путешествия, я всегда советую брать медицинскую страховку. При выезде за границу обеспечьте себе цифровой иммунитет. Что это значит? Вы должны быть всегда на связи с родственниками или бизнес-партнерами".