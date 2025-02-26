От строительства новых объектов до кадрового обеспечения. Минздрав подводит итоги за 2024 год

Строительство новых объектов, рост зарплат, кадровое обеспечение. Министерство здравоохранения подводит итоги работы за 2024 год.

В приоритете - совершенствование организации помощи для населения на всех уровнях.

Выполнение государственных социальных стандартов, закрепляемость молодых специалистов, рост зарплат. Отрасль здравоохранения планомерно проводит работу по доступности качественной медицинской помощи в стране. Как сработали в году минувшем, вопрос номер один на повестке заседания итоговой коллегии профильного ведомства.

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Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Системе здравоохранения продолжает уделяться значимое внимание, которое выражается не только в материально-техническом обеспечении, но и в кадровом потенциале. Количество врачей, которые работают в системе здравоохранения по сравнению с 2023 годом, увеличилось примерно на 200 человек. Происходит плановое системное перевооружение нашего оборудования. Мы смогли построить и реконструировать 25 объектов. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день из республиканского и местных бюджетов было потрачено порядка 1,2 млрд рублей".

Импортозамещение в медицине - одно из ключевых направлений работы. И здесь у нас достойные результаты. Инновационные биотехнологии 5-6 технологического уклада, которыми на постсоветском пространстве сегодня обладает лишь Беларусь.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"В 2024 году был зарегистрирован отечественный гемостатик, который можно применять при различных температурах. В течение 3-5 секунд происходит остановка крови. Сегодня принято решение данным гемостатиком укомплектовывать все аптечки для оказания экстренной помощи в Республике Беларусь. Также заканчивается регистрация и планируется поставлять большое количество в страны СНГ и дальнего зарубежья".

Укрепляем и материально-техническую базу. Доля медицинского оборудования в поликлиниках и больницах - отечественного производства.

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Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "АТЛАНТ":

"Медицинское оборудование сертифицированное. Оно было разработано по техническому заданию РНПЦ. Главная особенность - в системе мониторинга, диагностики и контроля температурного режима с постоянной онлайн-фиксацией результата для того, чтобы в случае каких-то сбоев (отключения электричества и так далее) с одной стороны - поддержка отрицательных температур и необходимый режим времени, и, соответственно, информирование, сигнализация о необходимости обратить внимание".