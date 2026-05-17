От вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius до массовой изоляции людей - восстановили хронологию

Медицинские службы по всему миру отслеживают пассажиров круизных судов. Причина паники - внезапная вспышка хантавируса. Обычный туристический маршрут нидерландского лайнера MV Hondius превратился в зону строгого эпидемиологического контроля.

Среди пассажиров вспыхнула редкая инфекция. От свалки в Ушуайе до международной операции по массовой изоляции людей - восстановили хронологию событий.

Круиз завирусился

Лайнер MV Hondius, нидерландский флаг. 150 человек на борту из 23 стран. Билеты стоят целое состояние. Пассажиры думают, что покупают многодневный побег от реальности, завораживающие пейзажи и изысканные ужины. На самом деле они купили билеты в чашку Петри. Замкнутое пространство, общая вентиляция. Идеальная ловушка, которая уже вышла в открытое море.

"Мы не просто история, мы не просто заголовки газет. Мы - люди. Люди, у которых есть семьи, жизнь, близкие, которые ждут нас дома", - рассказал пассажир лайнера.

Позже в СМИ назовут "нулевого" пациента. 70 лет, крепкое здоровье, орнитолог. Человек, который всю жизнь изучал птиц, но погиб от того, что живет под ногами - в пыли, мусоре, следах грызунов. За несколько дней до отплытия он вместе с супругой посетил свалку в Ушуайе - место, которое ученые любят за обилие птиц. И за обилие мышей. Там, среди ржавого металла и пластиковых пакетов, они могли вдохнуть то, что позже убьет их обоих.

На лайнере мужчина заболел первым. Лихорадка, кашель, одышка - симптомы, которые легко списать на простуду, если не знать, что штамм "Андес" - единственный хантавирус, передающийся от человека к человеку. Он умер на судне. Его жена - позже, в больнице Йоханнесбурга. Диагноз подтвержден.

Хьюго Пицци, специалист по инфекционным заболеваниям (Аргентина):

"Как только человек заражается, когда у него возникает заболевание легких, он передает его по воздуху кому-то, кто находится поблизости. Вот что произошло на корабле, который был закрытым, и люди распространяли вирус".

Пока экипаж пытался понять, что происходит, вирус уже гулял по коридорам. К началу мая 11 подтвержденных и предполагаемых случаев. 3 жертвы. География зараженных - Швейцария, Нидерланды, Франция, Испания, США. Вирус путешествовал быстрее, чем сам лайнер. ВОЗ объявила вспышку. 19 стран ввели экстренные меры.

Борис Павлин, эпидемиолог ВОЗ:

"Мы связались с эпидемиологами на судне, которые обследовали пассажиров и экипаж, чтобы убедиться, что у всех есть какие-либо симптомы, пытались понять, насколько велик риск их контакта с кем-либо из заболевших".

Кабо‑Верде запретило судну швартоваться. 10 мая MV Hondius под эскортом испанской жандармерии остановили у берегов Тенерифе. Не в порту - на якоре, как корабль‑призрак. Пассажиров начали вывозить малыми группами. Спецрейсы, изоляция. Каждый, кто хоть раз пересекся с заболевшими, получил рекомендацию: Не 14, не 21, 42 дня карантина.

Марк Батлер, министр здравоохранения Австралии:

"Австралийцы могут быть уверены в том, что мы делаем все возможное для обеспечения того, чтобы репатриация этих шести пассажиров прошла абсолютно безопасно. Как я уже указывал ранее, эти пассажиры будут находиться на карантине в карантинном центре Буллсбрук. Я повторяю, что это одно из самых строгих карантинных мероприятий в ответ на вспышку хантавируса, которое вы можете встретить в любой точке мира. Постановление о карантине остается в силе в течение трех недель, но в течение этих трех недель оно будет пересмотрено, чтобы определить, что следует предпринять в оставшийся 42-дневный период потенциальной инкубации, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения".

"В общей сложности во Франции было выявлено 22 случая контакта с зараженными. Со всеми ними связались, они прошли обследование, были госпитализированы или находятся в настоящее время в стационаре. За их состоянием ведется тщательное наблюдение. Наконец, я хочу внести ясность на данном этапе: выявленные положительные случаи заболевания относятся исключительно к пассажирам круизного лайнера MV Hondius. Нет никаких свидетельств широкого распространения вируса на территории Франции", - прокомментировала Стефани Рист, министр здравоохранения Франции.

MV Hondius стал напоминанием: один вдох может изменить все. Но, как ни парадоксально, мир не оказался на грани новой пандемии. ВОЗ оценила глобальный риск как низкий. Причина проста: штамм "Андес" хоть и способен передаваться от человека к человеку, делает это редко и только при длительном тесном контакте.