От записи к врачу до помощи в постановке диагноза - как ИИ меняет сферу здравоохранения
Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, и медицина не исключение. Это революция, которая сопоставима с появлением первых компьютеров, мобильного интернета и смартфонов. О том, какие направления развития ИИ в здравоохранении самые перспективные, почему цифровые данные надежнее бумажных карточек и как работает платформа "МедРокет", рассказал основатель медтех-платформы "МедРокет", кандидат медицинских наук Сергей Федосов в "Актуальном интервью".
Эксперт выделил два ключевых направления внедрения искусственного интеллекта в медицину. Первое - сервисный компонент, уже активно работающий. "Это взаимодействие с пациентами на этапе записи, поддержание коммуникации, информирование о подготовке к процедуре, о том, как действовать", - пояснил он. Второе - гораздо более сложное и пока находящееся в стадии развития. Это помощь врачу в принятии решений: системы поддержки врачебных решений, постановка диагноза, помощь в назначении терапии, анализ рентгеновских и компьютерных снимков. "Но пока еще рано говорить о том, что мы сколько-нибудь заметно приблизились к полностью автономному использованию ИИ. Развивается это направление как помощник доктора", - подчеркнул Сергей Федосов.
Вопрос защиты медицинских данных - один из самых острых. Но эксперт напомнил, что бумажные карточки теряются гораздо чаще: "Это колоссальная утеря данных - от потери карточек в клиниках и поликлиниках до того, что у пациента вообще ничего на руках не остается. В итоге каждый раз доктор начинает лечение заново".
Цифровые данные, напротив, могут быть зашифрованы и защищены на уровне законодательства и дополнительных усилий компаний. При этом к ним есть доступ тогда, когда он нужен врачу. "Надо стремиться к тому, чтобы данные хранились. Это очень помогает докторам в дальнейшем лечении", - уверен Сергей Федосов.
Компания "МедРокет" начиналась с простой идеи. Основатель медтех-платформы заметил, что когда он работал хирургом, пациенты возвращались к нему и благодарили за направление к коллеге, который их хорошо вылечил. "Я осознал, что если это умножить на интернет, то это принесет большую пользу", - рассказал эксперт.
Следующим этапом стало создание платформы, которая сопровождает пациента от момента, когда он только начинает понимать, что заболел, до полного выздоровления и профилактики.
Сердце платформы - приложение "МедТочка". Оно человекоцентричное. Клиники и лаборатории могут добавлять туда документы. Пациент сам может фотографировать документы и вносить их в свою медицинскую карту.
Механизм прост и безопасен. Пациент приходит на прием, доктор на компьютере открывает специальную страничку с QR-кодом. Пациент сканирует его - и все данные, собранные в его медкарте, становятся доступны врачу. "Доступ открыт только на тот момент, пока пациент сам не закроет его. Если он забудет закрыть, доступ автоматически закроется через 24 часа. Это сделано безопасно и в то же время удобно. Доктор может спокойно рассмотреть на большом экране все заключения и рентгеновские снимки", - пояснил Сергей Федосов.