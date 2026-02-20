3.73 BYN
Парламентская делегация Зимбабве посетила РНПЦ "Мать и дитя"
Визит парламентской делегации Зимбабве в Беларусь продолжается. 20 февраля в центре внимания вопросы медицины и укрепления здравоохранения. Гости побывали в РНПЦ "Мать и дитя".
Особое внимание - вопросам медицины
РНПЦ "Мать и дитя" - флагман передовых технологий в области сохранения женского здоровья, оказания высококвалифицированной помощи даже в самых сложных случаях. Из серьезных достижений были отмечены современные рентгенэндоваскулярные технологии, которые помогают мамам сохранить репродуктивные органы. В среднем в год в РНПЦ проводят 60-70 таких оперативных вмешательств.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Моя коллега, госпожа Чиномона, очень интересовалась здоровьем женщин, какое складывается отношение в нашей стране к женщинам. И была прежде всего восхищена тем, что в этом году Президент нашей страны объявил этот год Годом белорусской женщины. Это уникальный центр "Мать и дитя", который есть в нашей стране, который работает достаточно эффективно, где оказывается помощь нашим семьям, которые не могут иметь детей по объективным причинам. В этом центре делают все для того, чтобы это счастье случилось в семье, и, конечно, оказывают помощь тем, кто нуждается. Самые тяжелые случаи родовспоможения именно здесь, в этом центре".
Опыт белорусских врачей уникален. Также в числе серьезных достижений - работа реанимационно-консультативной бригады, учебно-тренировочного центра для проведения тренингов с использованием современного симуляционного оборудования.
Мейбл Мемори Чиномона, председатель сената Зимбабве:
"Нас очень впечатлило то, какие усилия прикладывает белорусское правительство, чтобы позаботиться о своих гражданах. То, как много усилий вложено в это учреждение здравоохранения, то, что любой гражданин может обратиться сюда и получить помощь, нас потрясло. "Мать и дитя" так важны для страны, государство это понимает. Нашей стране также нужно что-то подобное. И, конечно же, именно здесь мы видим возможность для сотрудничества".
В Беларуси сформирована система здравоохранения в области охраны детства и материнства, что делает ее максимально доступной и своевременной.