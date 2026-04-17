Первый областной научно-практический семинар впервые проходит в Узде

Доступность медицинской помощи в регионах - одна из задач, которую глава государства поставил перед системой здравоохранения. Люди должны получать оперативную, а главное качественную помощь самого разного уровня, в том числе и хирургическую.

С этой целью 17 апреля на базе Узденской центральной райбольницы впервые проходит областной научно-практический образовательный семинар.

Около 70 человек-хирургов со всей Минщины обмениваются опытом оперативного лечения грыж передней брюшной стенки. Это одна из распространенных групп заболеваний плановой хирургической помощи. В рамках семинара уже провели 2 лапароскопические операции. Важный момент - за происходящим хирурги со всей области наблюдают в онлайн-режиме. Здесь же в моменте они могут задать вопросы и получить на них конкретные ответы.