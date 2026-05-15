Угроза пандемии или безосновательная паника - что известно о хантавирусе

Ответ на вопрос, что именно произошло на круизном лайнере MV Hondius, мир узнал через 42 дня. Ровно столько длится инкубационный период у хантавируса, который в СМИ успел стать сенсацией.

Это южноамериканский штамм Андес. И в отличие от огромного количества своих сородичей, которые живут в мышах, он научился передаваться от человека к человеку. Механизм может быть разным, но то, что на борту лайнера из 150 человек заболели 11, и трое из них - два голландца и немец - уже умерли, вызвало вполне закономерный вопрос. А не на пороге ли человечество новой эпидемии наподобие ковида?

Смертность от хантавируса достигает 40 %. Специфического лечения нет. Вакцины тоже нет.

"Эта болезнь не ковид. Мы говорили об этом много раз. И мы относимся к этой проблеме вполне ответственно. Общая беспокойность вполне обоснована. Мы пережили ковид. Эта травма до сих пор живет в нашей памяти. У людей есть понятные опасения, и я хочу развеять их. Мы вас слышим, мы понимаем, но сейчас ситуация не вызывает никаких опасений. Характер заболевания не дает оснований для паники", - отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

10 мая 2026 года нидерландский круизный лайнер MV Hondius прибыл в испанский порт Гранадилья на юге острова Тенерифе. Из соображений безопасности судно не пришвартовали к обычному причалу, а оставили на удалении, установив вокруг него карантинную зону в одну морскую милю. Эвакуация пассажиров проходила под строжайшим контролем Всемирной организации здравоохранения. Путешественников доставляли на берег небольшими группами, где их встречали специалисты в герметичных костюмах химзащиты и респираторах. Перед посадкой на специальные автобусы и вывозные чартерные рейсы всех людей обрабатывали дезинфицирующим раствором из шлангов, а с собой им разрешили взять только документы и гаджеты, оставив весь основной багаж на корабле.

Граждан Испании сразу направили в закрытый военный госпиталь в Мадриде, в то время как иностранные туристы были репатриированы правительственными самолетами в свои страны для прохождения строгой изоляции сроком до шести недель из-за длительного инкубационного периода вируса. После завершения эвакуации судно с сокращенным экипажем из 27 человек и телом одной из погибших пассажирок на борту взяло курс на Нидерланды, где его ждала полномасштабная газовая дезинфекция парами пероксида водорода и глубокая химическая очистка вентиляционных систем.

Были сообщения о разработках. Да, это действительно так. Но пока о каких-то особых успехах не сообщалось. Точно так же и по лечению. Тоже особо лечить нечем. Проводится поддерживающая терапия. Организм справляется самостоятельно. И, наверное, вокруг этого варианта Андес вся шумиха только потому, что это может быть таким миниатюрным моделированием возможной следующей, например, эпидемии или пандемии или что-то в этом роде. Но мы можем увидеть, что не полыхнуло даже в размерах одного корабля. Там единичные случаи", - рассказал медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.

Все эвакуированные пассажиры будут находиться под непрерывным и строгим соблюдением врачей в течение 6 недель, 42 дня. На протяжении всего этого времени медики будут проводить ежедневный скрининг. Замеры температуры и сатурации легких каждые несколько часов для выявления первых признаков лихорадки. Регулярные ПЦР-тесты и анализы крови для обнаружения вирусной РНК до появления клинических симптомов. Рентген и КТ органов грудной клетки при малейшем подозрении на развитие смертельно опасного хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Поскольку штамм Андес является единственным хантавирусом, способным передаваться напрямую от человека к человеку, контакты пассажиров с внешним миром и даже медицинским персоналом полностью изолированы. Врачи ходят в боксы только в автономных скафандрах максимального уровня биозащиты.

Нулевым пациентом опасной вспышки на лайнере стал 70-летний нидерландский орнитолог. Он заразился во время наблюдения за птицами в Аргентине. Ученый скончался на борту судна 11 апреля, через 5 дней после появления лихорадки. Второй погибшей стала его 69-летняя супруга, которая ухаживала за мужем. Заразилась от него напрямую и умерла 26 апреля в больнице Йоханнесбурга после экстренной эвакуации на остров Святой Елены. Третьей жертвой вируса стала пожилая пассажирка из Германии, скончавшаяся в своей каюте 2 мая, когда лайнер находился в Атлантическом океане. Остальные заболевшие, среди которых немецкий турист, французская путешественница, швейцарец, подданные Великобритании, включая гида и один американец, были эвакуированы в специализированные инфекционные боксы в Европе и США. Причем состояние некоторых из них оценивается как тяжелое из-за развития кардиопульмонального синдрома.

"Насколько нам известно по результатам анализа первых случаев, перед круизом для пассажиров была организована экскурсия на суше. Было посещение места обитания очень специфических грызунов. Переносчик хантавируса - длиннохвостая рисовая крыса. Она обитает исключительно в южноамериканских Андах. Мы точно не знаем, как все произошло. Есть несколько версий. Аргентинские власти изучают этот вопрос и проводят анализ образцов животных", - поделился эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Борис Павлин.

В рамках беспрецедентной операции по сдерживанию хантавируса Андес Министерство обороны Великобритании провело уникальную спасательную миссию на самом удаленном обитаемом острове планеты Тристан-да-Кунья. Специально для этого вылетел военно-транспортный самолет, который преодолел более 10 тыс. км над Атлантикой, выполнив сложнейшую дозаправку в воздухе. Целью миссии был британский пассажир лайнера, который успел сойти на берег до объявления жесткого карантина и добрался до этой изолированной точки суши. Армейские медики десантировались на остров на парашютах, неся с собой мобильные изоляционные боксы и защитные скафандры. Они изолировали потенциально зараженного путешественника от 250 местных жителей. И позже пассажир был экстренно эвакуирован на военном корабле для прохождения строгого карантина.

В Беларуси случай хантавируса фиксируют уже десятки лет. Он известен также как мышиная лихорадка. Наибольшее число заболевших отмечалось в Могилевской и Гомельской областях. Специалисты напоминают, вирус переносится грызунами и относится к зоонозным инфекциям. Чаще всего человек заражается при контакте с инфицированными грызунами или их выделениями. Медики подчеркивают, при тяжелом течении болезнь представляет серьезную опасность и требует лечения в стационаре. По статистике, около 75-80 % заболевших в Беларуси - это мужчины от 16 до 60 лет.

"Вирус не настолько опасный, насколько раскрученный. Заразиться им - это смертельно опасно. Но угроза пандемии, угроза того, что он придет в Россию, в Беларусь, на мой взгляд, низкая. Это уникальный случай, потому что до этого вообще было непонятно, передается ли он от человека к человеку. То есть, если передача и была, это один-два случая, но никогда не такого размера. Поэтому, с одной стороны, это очень много, с другой стороны, все-таки вирус не такой заразный, как ковид, грипп. Поэтому я думаю, что удастся взять под контроль эту вспышку", - подчеркнул директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев.

То ли так совпало, то ли всплеск интереса к биологическим угрозам заставил серьезнее относиться к вирусной угрозе, но спецслужбы США сами себе устроили ревизию. Управление директора Национальной разведки США инициировало масштабную, если не сказать беспрецедентную, ревизию деятельности более чем 120 американских биологических лабораторий, разбросанных за пределами штата. То, что еще вчера официальные лица в Белом доме с пеной у рта называли российской и китайской пропагандой, сегодня превратилось в официальный предмет расследования главного разведведомства Америки. География этого биологического спрута впечатляет. Объекты расположены более чем в 30 государствах, опутывая сетью ключевые регионы планеты. Но самый плотный узел завязан у границ Восточной Европы. Свыше 40 секретных лабораторий сосредоточены на территории Украины.

Министр обороны США Пит Хегсет уже поддержал это расследование, заявив, что предыдущая американская администрация поддерживала опасные исследования, усиление функций вирусов и зарубежные биолаборатории за деньги американских налогоплательщиков, намеренно скрывая это от народа. Лаборатория в Украине - это лишь видимая верхушка айсберга. По имеющимся данным, США вложили около 1,4 млрд долларов в зарубежные исследования патогенов за десятилетие с 2014 по 2023 год. Но куда ушли эти деньги - вопрос, на который у американского Министерства обороны до сих пор нет четкого ответа.

Этот шаг Нацразведки - сокрушительный политический разворот. Предыдущая администрация Белого дома упорно отрицала сам факт существования американских военно-биологических объектов за рубежом. Теперь же маски сброшены самой американской системой. В официальных заявлениях управления директора Национальной разведки США конкретный перечень штаммов пока строго засекречен. Однако утечки говорят о модифицированных респираторных вирусах, возбудителях геморрагических лихорадок, такие как Эбола, особо опасных зоонозных бактериях типа сибирской язвы, чумы и туляремии, высокопатогенного птичьего гриппа. Расследование ставит под удар целый пласт бывших и действующих высокопоставленных чиновников из американских медицинских и оборонных ведомств. Им может грозить уголовное преследование и судебные иски, лишение госпенсии и регалий, пожизненный запрет на научную деятельность и финансирование.

Мир после ковида стал осторожным. Каждый новый вирус - это не просто болезнь, а потенциальный билет в новый локдаун. И СМИ, и ученые следят за птичьим гриппом, за обезьяньей оспой и вообще всем, что может стать очередной пандемией. Если существует более 120 американских биолабораторий по всему миру, а национальная разведка США вдруг сама инициирует масштабное расследование их деятельности, то возникает ощущение, будто Белый дом сам толком не знает, чем они там занимаются.