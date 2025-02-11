Узнали, как идет строительство нового хирургического корпуса областной больницы в Витебске

Новый хирургический корпус Витебской областной клинической больницы откроет новые возможности для медиков и пациентов.

Сейчас идет активное строительство здания, где будет представлен широкий спектр хирургической помощи. Предусмотрена закупка самого современного оборудования. Реализация проекта ведется по поручению главы государства.

Расскажем о ходе строительства важного для людей объекта.

Новые возможности в медицине

Строители уже возвели все 9 этажей: 8 основных и 1 технический. На площадке в две смены ежедневно задействованы более 200 специалистов различного профиля. Основные работы сейчас сконцентрированы внутри здания.

Бригады укладывают плитку, штукатурят стены. Главный врач областной больницы Евгений Матусевич рассказывает, каким будет новый корпус. Начинка - самая современная. Мировой уровень - то, что нужно для оказания высококлассной помощи.

Евгений Матусевич, главврач Витебской областной клинической больницы:

"На нашей базе уже сейчас работает четыре научно-практических центра, в том числе и хирургического профиля. В составе нового корпуса будет приемное отделение, анестезиологии и реанимации на 30 коек и 19 операционных".

Параллельно строят галерею, которая соединит новый корпус с основным зданием. Оно тоже значительно обновится. В год в областной больнице выполняют около 16 тыс. операций. Новые возможности позволят увеличить их количество как минимум вдвое.

Александр Литвинов, гендиректор ОАО "Жилстрой":

"Объект - монолитный каркас. Это наша работа. Сейчас идет отделка. Надо разбираться по каждой комнате. В каждой комнате своя специфика и своя отделка".

Внедрение инновационных подходов

Значительно увеличится штат врачей. Костяк составят опытные медики. В помощь им придут молодые специалисты, в том числе выпускники Витебского медуниверситета и колледжей северного региона. Реализовать большие планы по созданию ультрасовременного центра помогает государство.