В 17 штатах США зафиксирована вспышка кори - есть погибшие

В США продолжается вспышка кори, при этом число заболевших и умерших в 2025 году превысило показатели предыдущих лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Казинформ.

В ВОЗ отметили, что данные поступили от координатора по Международным медико-санитарным правилам (ММСП) в США, так как вспышка является необычным событием с потенциально значительным воздействием на общественное здравоохранение. Это связано с ростом числа случаев инфицирования и летальных исходов. Также случаи, связанные со вспышкой в штате Техас, США, были зафиксированы еще и в Мексике.

С 1 января по 20 марта 2025 года 17 штатов США сообщили в общей сложности о 378 случаях заболевания, включая два летальных исхода - это первые в стране смертельные случаи, связанные с корью в стране, за последнее десятилетие. Большинство заболевших - дети, не получившие своевременно прививку или с неизвестным статусом вакцинации. Общий уровень госпитализации составляет 17 %, уточняет ООН.