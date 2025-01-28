В 2024 году в мире зафиксировали более 804 тыс. случаев холеры

Число заболевших холерой в мире в 2024 году превысило 804 тыс., что примерно на 100 тыс. больше, чем за предыдущий год. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января по 29 декабря 2024 года был зарегистрирован в общей сложности 804 721 случай холеры и 5805 случаев смерти от нее в 33 странах", - сообщается в информационном бюллетене организации.

ВОЗ сообщала, что в 2023 году в 30 странах было выявлено почти 710 тыс. случаев холеры, в 2022 году заболели свыше 470 тыс. человек, а в 2021-м - около 220 тыс. Таким образом, с каждым годом наблюдается существенный рост числа случаев этого заболевания, пишет БЕЛТА.

"Конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата усилили вспышки, особенно в сельских и пострадавших от наводнений районах, где плохая инфраструктура и ограниченный доступ к медицинской помощи задерживают лечение, - отметили в ВОЗ. - Эти трансграничные факторы сделали вспышки холеры более сложными и трудными для контроля".

В 2024 году болезнь весьма широко распространялась в Восточном Средиземноморье и близлежащих регионах. При этом больше всего заболевших, согласно информационному бюллетеню, было выявлено в Йемене (свыше 260 тыс.).

В Африке холера распространилась, в частности, в Судане (свыше 51 тыс. случаев), Демократической Республике Конго (свыше 31 тыс.), Эфиопии (свыше 27 тыс.) и Нигерии (свыше 24 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения отметила, что представленные ею сведения следует интерпретировать с осторожностью из-за возможного занижения данных и задержек в предоставлении отчетности. "Это может влиять на своевременность отчетов, и, как следствие, цифры могут неточно представлять истинное положение", - добавили в организации.