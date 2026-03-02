В Беларуси беременным начнут выдавать электронные больничные. Министерство труда и социальной защиты Беларуси совместно с системой здравоохранения в 2026 году запустит эксперимент по внедрению электронных листков временной нетрудоспособности.

Как заявлено, в зависимости от результатов пилотного проекта будут решать, стоит ли дальше реализовывать данную практику на уровне всей страны.