3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Беларуси беременным начнут выдавать электронные больничные
Автор:Редакция news.by
В Беларуси беременным начнут выдавать электронные больничные. Министерство труда и социальной защиты Беларуси совместно с системой здравоохранения в 2026 году запустит эксперимент по внедрению электронных листков временной нетрудоспособности.
Как заявлено, в зависимости от результатов пилотного проекта будут решать, стоит ли дальше реализовывать данную практику на уровне всей страны.
Фото БЕЛТА