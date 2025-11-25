В Беларуси наблюдается сезонное повышение уровня заболеваемости ОРИ и гриппа

В Беларуси отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом. Заболеваемость находится в пределах средних многолетних показателей.

Чтобы спокойно пройти этот период, требуется внимание не только сотрудников системы здравоохранения, но и граждан. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается. Уже привились более 1 млн человек.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:

"За последнюю неделю заболеваемость выросла где-то на 18 %. В структуре респираторных вирусов, которые формируют заболеваемость, по-прежнему превалируют негриппозные вирусы - респираторно-синцитиальный, аденовирусы, вирусы парагриппа. На предыдущей неделе зафиксировано несколько единичных случаев вируса гриппа А".

Вакцинация против гриппа - эффективный способ защиты от заболевания и тяжелых осложнений. В организациях здравоохранения разработаны планы мероприятий по изменениям режима и порядка работы в случае резкого роста заболеваемости.