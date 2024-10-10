В Беларуси создана система кардиопомощи, единственная проблема - низкая приверженность терапии

Беларусь входит в топ-20 стран мира по количеству трансплантаций сердца на миллион населения. Аортокоронарное шунтирование, в том числе с искусственным кровообращением, клапанные операции. Наша страна в этой области медицины идет в ногу с мировыми лидерами.

В Беларуси создана разветвленная система кардиопомощи, когда пациента не нужно везти в Минск для экстренного вмешательства. Единственной проблемой остается низкая приверженность терапии, проще говоря - мы не приучены следить за состоянием своего сердца еще до начала проблем.

"К сожалению, даже тогда, когда болезнь уже становится очевидной, для белорусов нетипично тщательное выполнение рекомендаций доктора. А между тем, что касается кардиологических заболеваний, то главный принцип ведения таких пациентов – это постоянство выполнения врачебных рекомендаций, - рассказала Наталья Митьковская, директор РНПЦ "Кардиология". - Но очень часто люди приобретают в аптеке первый набор лекарственных средств, которые им порекомендованы, принимают их и на этом прекращают всю терапию, и прогрессирующая артериальная гипертензия, атеросклероз делают свое черное дело".

По ее словам, если мы будем бороться с этими проблемами с двух сторон: доктора - с одной стороны, а их товарищами, коллегами по этой проблеме станут сами пациенты, то, конечно, успехи будут несопоставимы с тем, что мы имеем сейчас.

Еще более острой проблемой является позднее обращение в скорую помощь или к доктору в острых ситуациях. К глубокому сожалению, бывают ситуации, когда люди не то что несколько часов, а несколько дней находятся дома, тогда, когда им должна уже оказываться экстренная помощь.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ "Кардиология" предостерегает: "Между тем, при остром инфаркте миокарда буквально через 90- 120 минут уже очень серьезные изменения возникают в сердечной мышце. Чем раньше мы доставим такого пациента на операционный стол, в рентген-операционную, тем больше будет эффективность вмешательства".