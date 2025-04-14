В лабораторных условиях впервые вырастили человеческие зубы

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые успешно вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Telegraph.

Команда исследователей разработала материал, который имитирует необходимую для развития зубов среду. Исследование проводилось в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона и длилось более десяти лет. Предыдущие попытки воссоздать подобный процесс в лабораторных условиях не увенчались успехом, поскольку клетки не могли эффективно взаимодействовать.

Директор отделения регенеративной стоматологии в Королевском колледже, доктор Ана Ангелова Вольпони заявила, что данное исследование может "произвести революцию в стоматологической помощи".

"Пломбы - не лучшее решение для восстановления зубов. Со временем они ослабляют структуру зуба, имеют ограниченный срок службы и могут привести к дальнейшему разрушению или чувствительности. Выращенные в лаборатории зубы будут естественным образом регенерироваться как настоящие. Они будут прочнее, долговечнее и не будут подвержены риску отторжения, предлагая более прочное и биологически совместимое решение, чем пломбы или имплантаты" - сообщил участник исследования Сюэчэнь Чжан, научный сотрудник факультета стоматологии оральных и черепно-лицевых наук.

В настоящее время изучается два возможных подхода: выращивание целого зуба в лабораторных условиях перед его имплантацией или помещение клеток зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть пациента, где они могли бы продолжить свое развитие.