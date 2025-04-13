В Минске стартовал XXX Международный минский форум "Здравоохранение Беларуси - 2025"

В столице Беларуси 15 апреля стартовал юбилейный XXX Международный минский форум "Здравоохранение Беларуси - 2025".

Масштабы форума впечатляют: 8 стран мира - Беларусь, Россия, Венгрия, Египет, Иран, Китай, Турция, Швейцария и более 190 экспонентов. Из года в год Международный минский форум собирает в одном месте широкую медицинскую общественность из всех регионов Республики Беларусь, профессионалов, которые работают в системе здравоохранения, а также учреждения образования медицинского профиля, представителей госструктур и деловых кругов.

Форум - это всегда про масштабную экспозицию и обширную деловую программу. На выставке представлены инновационные разработки крупнейших белорусских компаний, а также высокотехнологичные продукты, которые используются в области медицины для повышения качества и доступности медицинского обслуживания.

Александр Ходжаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/369a2ba5-6a4b-4406-b411-427e4501024c/conversions/00b2eb24-9043-40fa-b769-61ab25caf772-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/369a2ba5-6a4b-4406-b411-427e4501024c/conversions/00b2eb24-9043-40fa-b769-61ab25caf772-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/369a2ba5-6a4b-4406-b411-427e4501024c/conversions/00b2eb24-9043-40fa-b769-61ab25caf772-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/369a2ba5-6a4b-4406-b411-427e4501024c/conversions/00b2eb24-9043-40fa-b769-61ab25caf772-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Ходжаев

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы развиваемся в разных направлениях, начиная от лекарств и заканчивая высоким производством, как КТ и рентген-оборудование. Мы стремимся по лестнице вверх. Это говорит о том, что у Беларуси есть потенциал и к нашей стране есть интерес. Запланированы к подписанию 12 соглашений – это те соглашения, которые повлияют на качество оказания медицинской помощи и развитие нашей медицины".

Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":

"Медтехноцентр постоянно ведет разработки новых видов продукции по всем направлениям. Только на техническом обслуживании у предприятия сегодня находится более 60 тыс. единиц медицинского оборудования. Также мы занимаемся производством, например, медицинской мебели".

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Выставка "Здравоохранение Беларуси"- это не только достижения науки и техники. Это в том числе площадка, где медицинские работники могут получить необходимые знания и узнать о новых технологиях, которые внедряются в практическое здравоохранение. Всего в этом году в рамках форума запланировано 30 научно-практических конференций, семинаров и презентаций. Только в первый день таковых 12 самой разной тематики - от актуальных проблем современной медицины и фармации до новых подходов в черепно-мозговых нейрохирургических операциях.