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В Минске стартовал XXX Международный минский форум "Здравоохранение Беларуси - 2025"
В столице Беларуси 15 апреля стартовал юбилейный XXX Международный минский форум "Здравоохранение Беларуси - 2025".
Масштабы форума впечатляют: 8 стран мира - Беларусь, Россия, Венгрия, Египет, Иран, Китай, Турция, Швейцария и более 190 экспонентов. Из года в год Международный минский форум собирает в одном месте широкую медицинскую общественность из всех регионов Республики Беларусь, профессионалов, которые работают в системе здравоохранения, а также учреждения образования медицинского профиля, представителей госструктур и деловых кругов.
Форум - это всегда про масштабную экспозицию и обширную деловую программу. На выставке представлены инновационные разработки крупнейших белорусских компаний, а также высокотехнологичные продукты, которые используются в области медицины для повышения качества и доступности медицинского обслуживания.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Мы развиваемся в разных направлениях, начиная от лекарств и заканчивая высоким производством, как КТ и рентген-оборудование. Мы стремимся по лестнице вверх. Это говорит о том, что у Беларуси есть потенциал и к нашей стране есть интерес. Запланированы к подписанию 12 соглашений – это те соглашения, которые повлияют на качество оказания медицинской помощи и развитие нашей медицины".
Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":
"Медтехноцентр постоянно ведет разработки новых видов продукции по всем направлениям. Только на техническом обслуживании у предприятия сегодня находится более 60 тыс. единиц медицинского оборудования. Также мы занимаемся производством, например, медицинской мебели".
Выставка "Здравоохранение Беларуси"- это не только достижения науки и техники. Это в том числе площадка, где медицинские работники могут получить необходимые знания и узнать о новых технологиях, которые внедряются в практическое здравоохранение. Всего в этом году в рамках форума запланировано 30 научно-практических конференций, семинаров и презентаций. Только в первый день таковых 12 самой разной тематики - от актуальных проблем современной медицины и фармации до новых подходов в черепно-мозговых нейрохирургических операциях.
Белорусское здравоохранение имеет отличительный знак качества. Только в 2024 году за помощью в белорусскую систему здравоохранения обратилось более 160 тыс. иностранных граждан из 159 стран мира. Увидеть последние разработки и инновации в сфере здравоохранения можно будет до 18 апреля включительно.