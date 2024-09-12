Только в Минской области планируют привить от гриппа не менее 75 % населения из групп риска. В первую очередь это беременные, дети до пяти лет, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, а также те, кто из-за специфики работы общаются с большим количеством людей - врачи и учителя.