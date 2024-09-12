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В Минской области планируют привить от гриппа не менее 75 % населения из групп риска
В Беларуси продолжается массовая кампания по вакцинации.
Только в Минской области планируют привить от гриппа не менее 75 % населения из групп риска. В первую очередь это беременные, дети до пяти лет, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, а также те, кто из-за специфики работы общаются с большим количеством людей - врачи и учителя.
Сейчас в центральном регионе идет массовая вакцинация. Организованы мобильные группы, которые выезжают в трудовые коллективы.
Массовая вакцинация продлится до декабря. Период с сентября по ноябрь - самый оптимальный для выработки иммунитета против вирусных инфекций.
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