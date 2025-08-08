В Минтруда разъяснили, как рассчитывают больничный мамам после декрета и молодым специалистам

В ведомстве пояснили, что в ситуации, когда молодой работник устроился на работу и вскоре заболел, примется в расчет его фактический заработок, если он был. В том случае, если среднедневной заработок для расчета больничного получится очень маленький, за основу будет взят размер минимальной заработной платы.

В свою очередь для мам, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, вышли на работу, отработали меньше месяца и ушли на больничный, в расчет берется фактический заработок или минимальная зарплата. А также из расчетного периода отпуск по уходу за ребенком исключается. В Минтруда отметили, что как правило, среднедневной заработок будет высокий. Но если нет, то примется расчет из минимальной заработной платы.