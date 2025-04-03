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В Минздраве рассказали, когда в Минске откроется новая инфекционная больница
В 2026 году Минск получит новую инфекционную больницу. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения на съезде инфекционистов Беларуси. С участием международных гостей обозначены перспективы развития направления.
Как отметил Александр Ходжаев, к настоящему времени государством сделано очень много по укреплению базовых учреждений центрального и регионального звеньев здравоохранения. Руководитель ведомства подчеркнул, что современный врач-инфекционист должен обладать широким профессиональным кругозором, знать инновационные методы диагностики и лечения, быстро адаптироваться к решению новых задач.
Съезд собрал ведущих экспертов в области инфекционных болезней из Беларуси и России. Цель - получение новой профессиональной информации, обмен опытом и знаниями. В программе также будут представлены доклады ведущих мировых экспертов в области инфекционных болезней.