В Минздраве рассказали, когда в Минске откроется новая инфекционная больница

В 2026 году Минск получит новую инфекционную больницу. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения на съезде инфекционистов Беларуси. С участием международных гостей обозначены перспективы развития направления.

Как отметил Александр Ходжаев, к настоящему времени государством сделано очень много по укреплению базовых учреждений центрального и регионального звеньев здравоохранения. Руководитель ведомства подчеркнул, что современный врач-инфекционист должен обладать широким профессиональным кругозором, знать инновационные методы диагностики и лечения, быстро адаптироваться к решению новых задач.