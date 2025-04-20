ВОЗ объявила о сокращении 40 % сотрудников

Всемирная организация здравоохранения в финансовом кризисе, причина - выход из этой структуры США, которые обеспечивали до 40 % бюджета организации.

Руководство ВОЗ объявило о сокращении 40 % сотрудников и отказывается от реализации большинства своих программ.

США обвиняют ВОЗ в том, что эта структура сделалась послушным орудием фармкомпаний. Особенно возмутил команду Трампа факт, что в период борьбы с ковидом Всемирная организация здравоохранения давала рекомендации о здоровье людей ради того, чтобы обеспечить своим кураторам максимальные прибыли от продажи вакцин.