Впервые в Беларуси! Пациенту с раком крови сделали уникальную операцию

В Беларуси совершили прорыв в медицине. Впервые в стране успешно проведена уникальная операция с использованием CAR-T-терапии пациенту с раком крови. Над инновацией работали три медицинских научных центра.

На базе МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии совсем недавно белорусские медики провели уникальную операцию пациенту и внедрили инновационный метод лечения рака - CAR-T-клеточную терапию. И это действительно прорыв! Ведь онкология - это диагноз, который пугает каждого. Но если 30 лет назад это был почти приговор, и врачи могли помочь лишь 20 % пациентов, то сегодня благодаря новым технологиям выздоравливают уже около 60 % онкобольных. И CAR-T-клеточная терапия - один из самых перспективных и эффективных методов лечения рака.

"Особенность данной технологии заключается в том, что мы используем собственные клетки пациента, мы их генетически модифицируем для того, чтобы они понимали и знали, что уничтожать. То есть они относительно безопасны, но имеют все-таки ряд побочных эффектов, - прокомментировал Дмитрий Луцкович, научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. - Преимущество в том, что данный продукт используется для сонорефракторных форм, для тех пациентов, которые уже достигли какого-то лимита по стандартным методам лечения, где уже хирургия, химиотерапия, лучевая терапия достигла предела своей эффективности, и пациент уже не отвечает на данную терапию. Здесь тогда присутствует использование CAR-Т-клеточной терапии. Пока это первый пациент. На сегодняшний день идут клинические испытания. Когда мы пролечим 10 пациентов, тогда сможем с уверенностью сказать, насколько эта технология хороша и есть ли у нее будущее".

Татьяна Шман, биолог лаборатории молекулярной биологии и медицинской генетики МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Эта технология развивается стремительно. Началось это с В-клеточных лейкозов, лимфом. Теперь это множественная миелома. Сейчас активно развивается лечение аутоиммунных заболеваний, солидных опухолей и так далее".

Первый такой клеточный продукт был получен 24 февраля, и в тот же день проведена операция с помощью CAR-T терапии. Пациент уже выписан из больницы, поэтому этот инновационный метод лечения рака открывает новые возможности для лечения злокачественных заболеваний.