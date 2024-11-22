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Зеленский обязал 17-летних украинцев встать на воинский учет
В Украине 17-летних юношей обяжут вставать на воинский учет под угрозой штрафа. Соответствующий закон подписал главарь киевского режима Зеленский. Если несовершеннолетние парни не сделают этого самостоятельно в установленные сроки, придется заплатить взыскание в размере от 410 до 616 долларов.
Напомним, ранее стало известно, что в Верховной раде "незалежной" продлили военное положение и мобилизацию на очередные 90 дней - до 9 мая.
Решение может показаться сугубо техническим, но в действительности оно определяет многое. В первую очередь может себя чувствовать спокойно Зеленский. Прошлой весной он объявил себя бессменным президентом вплоть до окончания конфликта.
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