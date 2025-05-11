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Зеленский выдвинул ультиматум в ответ на предложение Путина о прямых переговорах
Украина готова к переговорам с Россией, только если Москва согласится на предложенное Киевом и рядом стран Евросоюза прекращение огня с 12 мая. Об этом Владимир Зеленский написал в социальной сети X, сообщает БЕЛТА.
"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное - с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - отметил Владимир Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Соответствующую инициативу он представил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.