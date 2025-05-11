Зеленский выдвинул ультиматум в ответ на предложение Путина о прямых переговорах

Украина готова к переговорам с Россией, только если Москва согласится на предложенное Киевом и рядом стран Евросоюза прекращение огня с 12 мая. Об этом Владимир Зеленский написал в социальной сети X, сообщает БЕЛТА.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное - с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - отметил Владимир Зеленский.