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Зеленский желает получить первый взнос от США после сделки по минералам
В Киеве рассчитывают, что первым взносом США в сделку по минералам будут системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Зеленский, общаясь с журналистами. Расчет простой: ПВО нужно самим США, чтобы защищать свои инвестиции в Украине.
По словам Зеленского, Трамп ответил на предложение обещанием подумать, так как "это не бесплатные вещи".
Напомним, соглашение с США еще должна ратифицировать Верховная рада - голосование запланировано на 8 мая.
Депутаты жалуются, что их заставляют голосовать вслепую, не предоставляя тексты допприложений к сделке. Но Зеленский предупредил, что тех, кто не одобрит документ, ждут проблемы.