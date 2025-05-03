Зеленский желает получить первый взнос от США после сделки по минералам

В Киеве рассчитывают, что первым взносом США в сделку по минералам будут системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Зеленский, общаясь с журналистами. Расчет простой: ПВО нужно самим США, чтобы защищать свои инвестиции в Украине.

По словам Зеленского, Трамп ответил на предложение обещанием подумать, так как "это не бесплатные вещи".