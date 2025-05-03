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Зеленский желает получить первый взнос от США после сделки по минералам

В Киеве рассчитывают, что первым взносом США в сделку по минералам будут системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Зеленский, общаясь с журналистами. Расчет простой: ПВО нужно самим США, чтобы защищать свои инвестиции в Украине.

По словам Зеленского, Трамп ответил на предложение обещанием подумать, так как "это не бесплатные вещи".

Напомним, соглашение с США еще должна ратифицировать Верховная рада - голосование запланировано на 8 мая.

Депутаты жалуются, что их заставляют голосовать вслепую, не предоставляя тексты допприложений к сделке. Но Зеленский предупредил, что тех, кто не одобрит документ, ждут проблемы.

СШАЗеленский