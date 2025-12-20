Живой отклик: белорусы и граждане других стран делятся своими мыслями о выступлении Лукашенко на ВНС

Выступление Александра Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания нашло живой отклик у зрителей.

На просторах интернет-площадок комментируют ключевые тезисы. Своими мыслями делятся как белорусы, так и граждане других стран.

@vimalnatan9066

Good President. I Love Belarus. India

@КлавдияНомоконоваБеларусь!

Живи вечно и процветай! Берегите Президента! Ростов-на-Дону

@Nikac37В

России Батьку любят и уважают за то, что не разбазарил свою страну. Кто ругает, тот пусть едет в сад.

@ЕленаМамаева-б4ы

Александр Григорьевич - уважаемый руководитель республики. Вся работа на благо Беларуси, и, самое главное, люди поддерживают ее, понимая, что дети растут, и им надо передать высокоразвитую, свободную страну.

@ВероникаКузьмина-м9п

С большим уважением отношусь к А. Г. Лукашенко! Особенно во внешней политике, ну прямо на 100 % поддерживаю! Ну, а внутри страны всем надо стараться! Недостатки есть, а как без них?

@ТатьянаАнтонова-о5ъ

В единстве нашего народа наша сила была, есть и, веруем, будет! Поддерживаем нашего Президента и ВНС!

@Lavr.13

Крепкого здоровья вам, Александр Григорьевич ! Как можно дольше оставайтесь Президентом, народ Беларуси с Вами и за Вас.