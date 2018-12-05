На контроле Президента | Белорусский электромобиль

Легковые автомобили, грузовики, коммунальная техника и широкая линейка индивидуального транспорта на электротяге. Белорусские ученые работают над рядом крупных проектов. И уже в ближайшее время планируют презентовать электромини-вэн на китайском шасси. В перспективе его производство исключительно из отечественных автокомпонентов. Какие инновации внедрили наши ученые? И чем двигатель собственной разработки может превзойти аналоги?