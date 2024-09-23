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Понятная политика

Латвия вымирает в ЕС. Кошмарная демография, экономика в яме. Как пустеет страна

Как Латвия расплачивается за политику своих властей? Катастрофа для экономики и угроза вымирания. - Как пустеет республика и чем недовольны простые люди? - Кто управляет страной, а кого уже попросили на выход? "Понятная политика" продолжает цикл программ "Время выгнало их".

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