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Площадка
Площадка | Растущая бедность, тотальная промывка голов и абсолютная зависимость от Америки
Растущая бедность, тотальная промывка голов и абсолютная зависимость от Америки. С чем итальянец столкнулся в Польше? Коррупция буйным цветом, а со свободой слова катастрофа! Презумпция невиновности? Нет, не слышали. Растущая бедность населения, тотальная промывка голов и абсолютная зависимость от хотелок Америки. Таковы реалии современного "райского сада", для которого даже собственные граждане - ничто.
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