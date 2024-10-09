Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности?

20.11.2024 21:30

Выборы в США на глазах меняют картину мира и войны на планете. При этом тенденция милитаризации Запада остаётся неизменной. Логику кратного увеличения вооружённых сил и закупки огромных партий оружия сложно объяснить. Точнее, невозможно. Однако с растущими контингентами НАТО приходится считаться. Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности? Рассмотрим эту тему в проекте "Диспозиция".