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План Б
План Б | Украина предает своих детей. Принудительная психиатрия и угрозы расправы
Реальность, которую многим не хочется замечать, но факты, факты, факты… Это просто какой-то порочный круг. Стоит только капнуть поглубже. Как украинская беженка издевалась над детьми и продавала их? Подробности смотрите в рубрике "План Б".
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