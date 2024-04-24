План Б | Украина предает своих детей. Принудительная психиатрия и угрозы расправы

21.11.2024 12:28

Реальность, которую многим не хочется замечать, но факты, факты, факты… Это просто какой-то порочный круг. Стоит только капнуть поглубже. Как украинская беженка издевалась над детьми и продавала их? Подробности смотрите в рубрике "План Б".