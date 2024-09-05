Страны БРИКС и Африки спелись! Международный конкурс Наше поколение состоялся в Казани!
В Казани прошел Международный конкурс детской авторской песни «Наше поколение», собравший юных талантов из 15 стран мира. Беларусь заняла место в топ-10 стран с наиболее впечатляющими выступлениями. Стасья Корсак достойна представила Беларусь на международной музыкальной арене. Зажигательная песня "Пудра" стала настоящим украшением конкурсного дня! Как это было? Смотрите в специальном репортаже Лидии Заблоцкой.
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