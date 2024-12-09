Неспортивное поведение | Двойные стандарты: чем отличаются допинги Швентек и Валиевой?

5 часов назад

Лицемерные отстранения и санкции уже не раз показали губительность для олимпийского движения, но некоторые государства продолжают гнуть линию разрушения и нарушать правила честной игры. Беспредел польских радикальных фанатов на карандаше УЕФА, однако даже команды-соперники стали обращать активное внимание на оттенки фашизма в среде ультрас варшавской "Легии". Но случаев грязного политического кукловодства в мировом спорте на сегодня более чем достаточно. Андрей Козлов в авторской рубрике "Неспортивное поведение" напомнил то, что пытаются стереть из истории руками такой важной мировой культуры как спорт высших достижений.