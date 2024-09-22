Катюшин расчет | Европа для грустных: почему жители стран Прибалтики переезжают в Беларусь

17.11.2024 22:20

Сегодняшнее руководство ЕС - абсолютно далекие от дипломатии люди. И простых жителей такие боссы начинают раздражать. Они не просто смотрят в сторону Беларуси, а на деле доказывают остальным, что Беларусь - земля, где комфортно жить. И чем дальше, тем больше желающих. - К чему привела токсичная политика Запада? - Почему европейцы готовы покинуть родину?