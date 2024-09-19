Как стартап превратить в успешный бизнес | Технопарки и новые рабочие места

21.11.2024 23:40

Что значит быть под крылом технопарка и почему начинать нужно со школьной скамьи. Технопарки Беларуси в 2023 году произвели высокотехнологичной продукции более чем на 300 млн рублей. Инновации помогают предприятиям осваивать выпуск новых видов импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, снижать затраты, экономить природные ресурсы. Технопарки - один из источников генерации новых рабочих мест в регионах. Для резидентов установлен ряд налоговых льгот и преференций. Как стартап превратить в успешный бизнес?