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Таблица Менделевой
Темные времена для европейского сада. Европа на пороге энергокризиса
Массовые сокращения, закат автопрома и растущие цены. Кроме этого, Европа на пороге энергокризиса на фоне быстро снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из России. О тёмных временах для европейского сада - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
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