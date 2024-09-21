Темные времена для европейского сада. Европа на пороге энергокризиса

24.11.2024 19:29

Массовые сокращения, закат автопрома и растущие цены. Кроме этого, Европа на пороге энергокризиса на фоне быстро снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из России. О тёмных временах для европейского сада - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".