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Полная €врОПА
Каждую неделю мы показываем то, что происходит в Евросоюзе, который, кажется, тонет все больше под грузом все новых проблем. Вот уж действительно, полная €врОПА...
Предвестник макабры на могиле европейского сада. Почему в Европе так боятся Трампа?
Выборы в США наделали больше шума в Европе, чем в самих Соединенных Штатах. Как же запаниковал цветущий сад Борреля, сбрасывающий листву перед зимой с Дональдом Трампом. Факт прихода республиканца в Белый дом, похоже, стал последним гвоздем в крышку гроба напускной вседозволенности Брюсселя. Экономические, политические и украинские инициативы американского политика до жути пугают еврочиновников, которые привыкли жить по принципу "заграница нам поможет".
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