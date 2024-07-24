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Тренды | "Орешник" поверг в шок Запад | Трампизм возвращается | Экономические страхи Европы

Россия повергла в шок западных аналитиков. Военные отказываются комментировать последствия удара межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Никто не ожидал, что Кремль обладает оружием с такими характеристиками. Этот комплекс лишает западный блок последних шансов на успех в боевых действиях на Украине. - На что способен "Орешник"? - Какие комплексы Россия еще держит в секрете? - Почему Берлин отстраняют от руководства Евросоюзом? - К чему готовят Польшу и на каких идеях укрепляется новый Тройственный союз?

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