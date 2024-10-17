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Вам телеграм | Ставки на начало ядерной войны | ЕC увеличил военную помощь Молдове
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - В США ожидают, что Трамп вскоре начнет переговоры с Россией по украинскому вопросу. - Залужный посоветовал украинским военным не бояться смерти и заявил, что шансов на выживание у них практически нет. - Букмекеры уже принимают ставки на начало ядерной войны. - Британские фермеры протестуют против новых поборов, в том числе налога на наследство.
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