Вам телеграм | Ставки на начало ядерной войны | ЕC увеличил военную помощь Молдове

23.11.2024 14:10

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - В США ожидают, что Трамп вскоре начнет переговоры с Россией по украинскому вопросу. - Залужный посоветовал украинским военным не бояться смерти и заявил, что шансов на выживание у них практически нет. - Букмекеры уже принимают ставки на начало ядерной войны. - Британские фермеры протестуют против новых поборов, в том числе налога на наследство.