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По форме
По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО
Варшава вместе с военными НАТО открыла на своей территории научно-лабораторный центр, где братья по оружию будут тестировать беспилотные платформы и различные автономные системы для нужд армии. Все для защиты от иранских ракет.
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