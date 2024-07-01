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По форме

По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО

Варшава вместе с военными НАТО открыла на своей территории научно-лабораторный центр, где братья по оружию будут тестировать беспилотные платформы и различные автономные системы для нужд армии. Все для защиты от иранских ракет.

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