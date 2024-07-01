По форме | В Польше открыли новую базу противоракетной обороны НАТО

26.11.2024 16:12

Варшава вместе с военными НАТО открыла на своей территории научно-лабораторный центр, где братья по оружию будут тестировать беспилотные платформы и различные автономные системы для нужд армии. Все для защиты от иранских ракет.