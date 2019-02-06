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На контроле Президента | Импортозамещение в лыжном спорте

Спортивный результат - это, конечно, итог слаженной работы целой команды. И в этой цепочке немаловажную роль играет инвентарь для тренировок и соревнований. Наладить производство собственного снаряжения и вовлечь белорусов в зимний спорт: как выполняются поручения Главы государства?

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