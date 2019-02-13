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На контроле Президента | Молодые кадры

Кто сегодня идет в медицину и чем можно удержать ценные кадры на селе?

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