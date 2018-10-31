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На контроле Президента | Мосты
31.10.2018
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21 видео
На контроле Президента | Мосты31.10.2018
На контроле Президента | Вторичная переработка | Мусороперерабатывающий завод в Минском районе13.02.2025
На контроле Президента | Заготовка кормов: от чего зависит качество мясо-молочной продукции?06.02.2025
На контроле Президента | Земельная амнистия, нагрузка на госорганы и как успеть оформить документы30.01.2025
На контроле Президента | Качество питьевой воды в Беларуси: решение проблемы превышения железа23.01.2025
На контроле Президента | Замки Беларуси | Реставрация исторических объектов16.01.2025
На контроле Президента | Наши дети! Как Беларусь заботится о детях, оставшихся без родителей?09.01.2025
На контроле Президента | Проектирование и строительство Минского метро | Открытие новых станций26.12.2024
На контроле Президента | Своевременная выплата зарплат | Работа по договору подряда | ЗП в Беларуси19.12.2024
На контроле Президента | К зиме готовы! Хранение и реализация урожая| Продовольственная безопасность12.12.2024
На контроле Президента | Молочная продукция - национальный бренд Беларуси | Успех отрасли05.12.2024
На контроле Президента | Куда движется Беллегпром и всё ли так хорошо на белорусских фабриках?28.11.2024
Как стартап превратить в успешный бизнес | Технопарки и новые рабочие места21.11.2024
Убрать заброшенные здания: порядок на сельскохозяйственных объектах14.11.2024
Активная реализация программы "Один район - один проект"07.11.2024
Репетиционное тестирование | Как проходит ЦЭ? | Высшее образование в Беларуси31.10.2024
Налогообложение | Бизнес в Беларуси | Налоговое законодательство24.10.2024
Проверка срока годности в магазинах | Новая система ценового регулирования17.10.2024
К зиме готовы! Как энергосистема Беларуси обеспечивает тепло для жителей?10.10.2024
Чернобыль: как восстанавливаются регионы после аварии на АЭС?03.10.2024
Последствия урагана в Беларуси | Куда пойдет поврежденная древесина | Почему стихия стала испытанием26.09.2024
На контроле Президента | Мосты
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